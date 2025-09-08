Роналду тронул фанатов, поддержав эмоционального мальчика, который выводил его на поле в матче Армения – Португалия. ВИДЕО
Криштиану сделал дубль в матче
около 2 часов назад
Накануне отборочного матча чемпионата мира-2026 против Армении Криштиану Роналду растрогал болельщиков своим жестом поддержки. Мальчик, который выводил Роналду на поле, не смог сдержать слез от волнения. Футболист наклонился к мальчику, обнял его и сказал несколько успокаивающих слов.
Португалия уверенно победила Армению со счётом 5:0 в Ереване. Роналду оформил дубль, забив первый гол на 21-й минуте и доведя свой результативный показатель в отборочных матчах ЧМ-2026 до 38 голов.
После матча Роналду поделился видео с мальчиком в соцсети X и оставил тёплую подпись:
Я завел нового друга вчера. Благодарен за любовь и поддержку каждый день и надеюсь, что каждый сможет осуществить свою мечту.
Следующий поединок в квалификации ЧМ-2026 Португалия проведет против Венгрии в Будапеште.