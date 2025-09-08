Накануне отборочного матча чемпионата мира-2026 против Армении Криштиану Роналду растрогал болельщиков своим жестом поддержки. Мальчик, который выводил Роналду на поле, не смог сдержать слез от волнения. Футболист наклонился к мальчику, обнял его и сказал несколько успокаивающих слов.

Португалия уверенно победила Армению со счётом 5:0 в Ереване. Роналду оформил дубль, забив первый гол на 21-й минуте и доведя свой результативный показатель в отборочных матчах ЧМ-2026 до 38 голов.

После матча Роналду поделился видео с мальчиком в соцсети X и оставил тёплую подпись:

Я завел нового друга вчера. Благодарен за любовь и поддержку каждый день и надеюсь, что каждый сможет осуществить свою мечту.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

Следующий поединок в квалификации ЧМ-2026 Португалия проведет против Венгрии в Будапеште.