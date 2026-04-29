Роналду забил 970-й гол в профессиональной карьере
Для португальца это 25-й гол в текущем сезоне
17 минут назад
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахли (2:0). Этот гол стал для 40-летнего португальца 970-м в профессиональной карьере.
Роналду установил окончательный счет встречи на 76-й минуте. В текущем сезоне Про-лиги на счету форварда 25 голов и 2 результативные передачи в 26 матчах.
Победа позволила Аль-Насру сохранить первое место в турнирной таблице.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05