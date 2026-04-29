Денис Седашов

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахли (2:0). Этот гол стал для 40-летнего португальца 970-м в профессиональной карьере.

🐐🇵🇹CRISTIANO RONALDO HAS NOW REACHED 970 CAREER GOALS!



30 GOALS LEFT! pic.twitter.com/D4e3lWb5mb — Futball Centa (@futballcenta) April 29, 2026

Роналду установил окончательный счет встречи на 76-й минуте. В текущем сезоне Про-лиги на счету форварда 25 голов и 2 результативные передачи в 26 матчах.

Победа позволила Аль-Насру сохранить первое место в турнирной таблице.

