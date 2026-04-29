Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинальном поединке она в двух сетах обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (WTA 14).

Матч длился 1 час 27 минут. За игру Костюк выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 23 брейк-пойнтов. Носкова выполнила 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 7:6 (7:1), 6:0

Следующей соперницей Костюк будет Анастасия Потапова (Австрия, LL).

Костюк: «Я рада, что сейчас играю лучший теннис в своей карьере».