Главный тренер Челси Лиам Розеньор подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги против Арсенала (2:3). Его слова приводит Sky Sports.

Я очень впечатлён вовлечённостью и самоотдачей игроков. Они отдали все силы. Игра была открытой. Разочарован пропущенным голом после углового и третьим голом, потому что мы вернулись в игру и в тот момент доминировали.

Мы словно выключились после начала второго тайма, но не могу укорить футболистов. Несколько игроков простудились, на неделе некоторые получили травмы, но команда показала, что готова бегать и бороться друг за друга. Санчес сделал выдающийся сейв при счёте 1:3, сохранив нам шансы на проход.

Нам есть над чем поработать, но в целом мне понравился настрой команды, - сказал Росеньор.