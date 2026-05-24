Россияне повредили стадион Динамо в день решающего матча за серебро УПЛ
Легендарный стадион имени Лобановского подвергся атаке армии РФ
около 1 часа назад
В ночь на 24 мая армия России нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, использовав ракеты и беспилотники. Атакам подверглись различные населенные пункты страны, однако наибольших разрушений претерпел Киев.
В столице обломки сбитых воздушных целей повредили стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. В соцсетях уже опубликовали фото и видео последствий обстрела на территории арены. В то же время киевский клуб пока официально не комментировал масштаб повреждений.
Несмотря на последствия ночной атаки, сегодня, 24 мая, на этом стадионе запланирован матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Кудривкой. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, что киевляне все еще претендуют на второе место по итогам сезона УПЛ. Для этого Динамо необходимо обыграть Кудривку и надеяться на нужные результаты в других поединках: ничейный результат в матче Полесье с Рухом и поражение ЛНЗ от Оболони.
Если такой сценарий осуществится, сразу три команды наберут по 57 очков, но Динамо опередит конкурентов благодаря лучшим дополнительным показателям.
Поделиться