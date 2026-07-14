Сергей Разумовский

Вечером 14 июля прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2026/27.

В этот день было сыграно 10 из 14 матчей первого раунда квалификации. Еще в четырех парах ответные матчи пройдут 15 июля.

В поздних встречах победы одержали представители Северной Ирландии и Ирландии. Ларн на своем поле обыграл Тре Фиори из Сан-Марино со счетом 2:1, а Шемрок Роверс разгромил мальтийскую Флориану – 5:1.

Одним из самых результативных матчей игрового дня стала встреча КуПС и Вардара. Македонский клуб победил 3:2 после дополнительного времени, но дальше прошел финский КуПС, который выиграл первый матч со счетом 2:0.

Также борьбу продолжат Иберия 1999, Линкольн Ред Импс, Викингур Рейкьявик, Арарат-Армения, Левски София, Сабах, Кауно Жальгирис, Ларн и Шемрок Роверс.

Результаты матчей Q1 Лиги чемпионов, 14 июля

КуПС – Вардар – 2:3 после дополнительного времени, первый матч – 2:0

Иберия 1999 – Флора – 2:2, первый матч – 3:2

Интер Эскальдес – Линкольн Ред Импс – 1:1, первый матч – 1:3

Дьер – Викингур Рейкьявик – 2:2, первый матч – 0:1

Рига – Арарат-Армения – 3:2, первый матч – 0:2

Левски София – Борац Баня-Лука – 4:0, первый матч – 1:1

Нью-Сейнтс – Сабах – 1:2, первый матч – 0:2

Дрита – Кауно Жальгирис – 2:3, первый матч – 1:1

Ларн – Тре Фиори – 2:1, первый матч – 1:0

Шемрок Роверс – Флориана – 5:1, первый матч – 0:2

Пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сформированы следующие пары:

Мьяльбю – Линкольн Ред Импс

Ларн – Црвена Звезда

Сабах Баку – КуПС

КИ Клаксвик / Атерт Биссен – Кауно Жальгирис

Орхус – Лех Познань

Арарат-Армения – Шемрок Роверс

Левски София – Витебск / Университатя Крайова

Омония – Кайрат / Сутьеска

Тун – Динамо Загреб

Викингур Рейкьявик – Хапоэль Беер-Шева

Иберия 1999 – Слован Братислава

Петрокуб / Егнатия – Целье

Ответные матчи еще в четырех парах первого квалификационного раунда пройдут 15 июля, после чего станет известен полный состав участников Q2 Лиги чемпионов.

Польша, Германия или Англия: Шахтер выбирает место для домашних матчей Лиги чемпионов.