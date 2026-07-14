Первый раунд квалификации ЛЧ. Кто прошел дальше?
Осталось определить победителя только в четырех парах
22 минуты назадПодписаться в
Вечером 14 июля прошли ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2026/27.
В этот день было сыграно 10 из 14 матчей первого раунда квалификации. Еще в четырех парах ответные матчи пройдут 15 июля.
В поздних встречах победы одержали представители Северной Ирландии и Ирландии. Ларн на своем поле обыграл Тре Фиори из Сан-Марино со счетом 2:1, а Шемрок Роверс разгромил мальтийскую Флориану – 5:1.
Одним из самых результативных матчей игрового дня стала встреча КуПС и Вардара. Македонский клуб победил 3:2 после дополнительного времени, но дальше прошел финский КуПС, который выиграл первый матч со счетом 2:0.
Также борьбу продолжат Иберия 1999, Линкольн Ред Импс, Викингур Рейкьявик, Арарат-Армения, Левски София, Сабах, Кауно Жальгирис, Ларн и Шемрок Роверс.
Результаты матчей Q1 Лиги чемпионов, 14 июля
- КуПС – Вардар – 2:3 после дополнительного времени, первый матч – 2:0
- Иберия 1999 – Флора – 2:2, первый матч – 3:2
- Интер Эскальдес – Линкольн Ред Импс – 1:1, первый матч – 1:3
- Дьер – Викингур Рейкьявик – 2:2, первый матч – 0:1
- Рига – Арарат-Армения – 3:2, первый матч – 0:2
- Левски София – Борац Баня-Лука – 4:0, первый матч – 1:1
- Нью-Сейнтс – Сабах – 1:2, первый матч – 0:2
- Дрита – Кауно Жальгирис – 2:3, первый матч – 1:1
- Ларн – Тре Фиори – 2:1, первый матч – 1:0
- Шемрок Роверс – Флориана – 5:1, первый матч – 0:2
Пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сформированы следующие пары:
- Мьяльбю – Линкольн Ред Импс
- Ларн – Црвена Звезда
- Сабах Баку – КуПС
- КИ Клаксвик / Атерт Биссен – Кауно Жальгирис
- Орхус – Лех Познань
- Арарат-Армения – Шемрок Роверс
- Левски София – Витебск / Университатя Крайова
- Омония – Кайрат / Сутьеска
- Тун – Динамо Загреб
- Викингур Рейкьявик – Хапоэль Беер-Шева
- Иберия 1999 – Слован Братислава
- Петрокуб / Егнатия – Целье
Ответные матчи еще в четырех парах первого квалификационного раунда пройдут 15 июля, после чего станет известен полный состав участников Q2 Лиги чемпионов.
Польша, Германия или Англия: Шахтер выбирает место для домашних матчей Лиги чемпионов.
Поделиться