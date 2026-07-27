Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Харькова Кауан Баптистелла не поможет команде на начале нового чемпионата Украины. Повреждение, которое 18-летний футболист получил во время контрольного матча против Яблонца (0:1), оказалось серьезнее, чем предполагалось сначала.

По информации «ТаТоТаке», медицинское обследование выявило у бразильца итальянского происхождения травму плеча. По предварительным прогнозам врачей, восстановление игрока продлится около четырех недель.

Из-за этого Баптистелла почти наверняка не сможет принять участие как минимум в двух первых турах нового сезона украинской Премьер-лиги. Более точные сроки возвращения футболиста к тренировкам и матчам будут зависеть от его самочувствия и темпов реабилитации.

Кауан Баптистелла присоединился к Харькову в начале 2026 года, когда клуб еще назывался Металлист 1925. С тех пор легионер провел за команду десять матчей.

За этот период атакующий хавбек успел отметиться одним забитым мячом. Ожидалось, что в новом сезоне он получит больше игрового времени и сыграет важную роль в атакующих построениях команды, однако травма плеча заставит футболиста пропустить старт чемпионата.

Громкий трансфер в УПЛ. ФК Харьков договорился о приобретении голкипера за солидные деньги.