Павел Василенко

Вратарь израильского Маккаби Хайфа Георгий Ермаков в ближайшее время может вернуться в чемпионат Украины. Как сообщает Sport5, ФК Харьков после длительных переговоров достиг договоренности с израильским клубом по поводу трансфера 24-летнего голкипера.

Сначала Маккаби отклонил предложение украинской стороны в размере 2,5 миллиона евро, после чего ФК Харьков был вынужден увеличить сумму еще на 300 тысяч. В итоге стороны согласовали трансфер за 2,8 миллиона евро.

Кроме того, клуб из Хайфы включил в соглашение пункт о получении 15 процентов от суммы будущей перепродажи вратаря. Ермаков уже дал согласие на переход и обратился к руководству Маккаби с просьбой не препятствовать его возвращению в Украинскую Премьер-лигу.

В прошлом сезоне голкипер провел за Маккаби 37 матчей, пропустил 45 мячей и 12 раз оставил свои ворота «сухими». В мае Ермаков впервые получил вызов в национальную сборную Украины, однако дебютировать за главную команду страны пока не успел.

Его контракт с Маккаби действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.