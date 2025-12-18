Полузащитник Фламенго Жоржиньо прокомментировал финальный матч Межконтинентального кубка–2025, в котором бразильский клуб встретился с французским ПСЖ.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане. Слова Жоржиньо передает Globo:

Это был невероятный год. Ошибки случаются, я сам не реализовал пенальти, но сейчас чувствую только гордость. Команда выложилась на полную, боролась до конца. Игроки сделали все возможное, чтобы достойно представлять клуб и футболку, которую они носят, и им это удалось.

Теперь нам нужно отдохнуть, ведь сезон был очень длинным. Стоит сосредоточиться на том, что ждет впереди в следующем году. Я надеюсь, что эту группу игроков и всех людей, причастных к клубу, не забудут в ближайшее время.