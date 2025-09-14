Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань в интервью сайту «Украинский футбол» поделился мыслями о неудачных результатах команды на старте нынешнего сезона. Отметим, что «волки» проиграли шесть последних матчей.

«Сейчас сплю немного дольше, но не намного. Поражения не оставляют в покое. Постоянно обдумываем и анализируем ситуацию вместе с тренерским штабом. Ведь мы уже не футболисты, а тренеры. Поражения бывают разные. Были матчи, которые мы проиграли по игре, а бывали игры, в которых мы совсем не заслуживали на поражение.

Но для нас это прежде всего опыт. Нет никаких оснований утверждать, что мы все шесть игр проиграли без шансов. Мы принимаем эти поражения, потому что это футбол. Надеюсь, что в будущем таких ошибок не будет, и мы сможем одерживать победы в подобных матчах».