Украинский специалист Олег Федорчук поделился мнением о перспективах Руслана Ротаня в роли главного тренера житомирского Полесья, а также упомянул о новом наставнике Шахтера Арде Туране. Цитирует эксперта Sport.ua.

«Я задам встречный вопрос. А сколько Арде Турану, который приехал из Турции, дать времени на знакомство с футболистами? Ротань варился в нашем чемпионате и знает возможности игроков, тем более со многими из них он уже работал.

Туран изменил игру. Команда уже стала на порядок лучше выглядеть, чем при предыдущем наставнике, чего пока не скажешь о разнице игры в Полесье при Ашуре и теперь при Ротане. Согласен, что тренеру тяжело, когда не хватает футболистов, но еще труднее, когда их избыток. В команде 15 легионеров, а играют считанные единицы», – сказал Федорчук.