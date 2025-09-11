Главный тренер Полесья Руслан Ротань отреагировал на информацию о потенциальном обмене вингера Александра Назаренко на полузащитника Шахтера Егора Назарину с доплатой со стороны «горняков». Слова специалиста передает пресс-служба житомирян.

Мне сейчас очень трудно ответить на этот вопрос, потому что, наверное, лучше на это ответит наш спортивный директор. Если были эти разговоры, то в этом разговоре был спортивный директор.

Конечно, на сегодня Назаренко важный для нас игрок, и мы бы не хотели его, скажем так, потерять, продавать. Но есть еще стратегия клуба и есть трансферная цена конкретного игрока. Поэтому мы должны на это в целом смотреть, делать выводы и уже, посоветовавшись с клубом, принимать решение.