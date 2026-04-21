Главный тренер Полесья Руслан Ротань высказался в эфире программы «Футбол 360» относительно поражения своих подопечных в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтёра (0:1).

Действительно, матч был до первой ошибки. К сожалению, мы её допустили. Сказать больше нечего. Мне не понравилась наша реакция после гола, то, что мы начали играть более хаотично. Уже не были максимально сосредоточены, и после гола Шахтёр имел ещё несколько возможностей увеличить счёт.

А всё, что было до гола, игра понравилась, мы были сосредоточены, решительны на мяче. До гола не помню, чтобы Шахтёр подходил к нашим воротам. Но это футбол. Поздравляем Шахтёр с победой.

Для нас это был матч возможностей, где-то вклиниться в чемпионскую гонку, но мы не смогли. Мы не опускаем рук, продолжаем борьбу, но уже нужно сказать, за бронзовые медали.