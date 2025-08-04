Главный тренер Полесья Руслан Ротань назвал причины шокирующего поражения в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против андоррской Санта Коломы (1:2). Житомирцы в итоге прошли скромного соперника и пробились к третьему этапу.

Я доволен ребятами. Имея такой результат, мы выглядели солидно, мы стремились к этому результату, добились его и вышли в следующий раунд.

Критики и журналисты оценивают [соперника] по названию страны. На футбольном поле мы увидели, что эта команда очень качественная с очень качественными игроками, которые закончили испанские академии – Сарагоса, Реал Сосьедад, Барселона. Поэтому журналисты этого не увидели и оценили команду по названию страны.

На сегодняшний день не нужно никого недооценивать. Футбол выравнивается, и как раз на нашем примере мы это увидели, поэтому респект ребятам за то, что мы вышли из ситуации с высоко поднятой головой.