Главный тренер Полесья Руслан Ротань перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена рассказал о кадровой ситуации и подготовке команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Есть тренировочный процесс, игровой процесс и сборы, где игроки получают травмы. Эта составляющая очень тяжелая перед еврокубками. У нас есть заявка на две игры и понимание, насколько наши травмированные игроки выпали. Все, кто сегодня был на футбольном поле — это заявка на две игры с «Копенгагеном». Дальше ждем возвращения травмированных игроков. Все зависит от того, насколько быстро они вернутся на футбольное поле.

Во-первых, мы видели не только товарищеские матчи «Копенгагена», мы видели и игры при этом тренере в чемпионате. Подчеркиваю, это не только игра с мячом, это и игра без мяча: насколько мы будем агрессивны, насколько мы будем компактны, насколько мы будем дисциплинированы против этой команды. По сути, это то же, о чем заботится команда «Копенгаген», когда играет против своих соперников.

В каждом матче есть борьба, которую не нужно проигрывать. Конечно, это идет от настроя. Но мы должны думать не только о борьбе, но и об организации игры с мячом и понимании. Все теории, которые сейчас были о команде «Копенгаген», мы об этом проговорили с ребятами. У нас есть понимание, как «Копенгаген» играет с мячом, как играет без мяча. Так как и они нас уже изучили, мы их также изучили. Футбольное поле все расставит на свои места.

Трансфер Али Джасима? Смотрите, такие переговоры были, но вы знаете, что есть очень много нюансов, которые не привели к полноценному трансферу. Это может быть разное, и запросы игрока, и война в стране. Поэтому я думаю, что на сегодня разговаривать и спекулировать этой информацией не имеет смысла.