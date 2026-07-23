Полесье – Копенгаген: где смотреть трансляцию матча квалификации Лиги конференций
Поединок состоится в Словакии
около 4 часов назадПодписаться в
Фото - ФК Полесье
Сегодня в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций запланирована игра между житомирским Полесьем и датским Копенгагеном.
Где смотреть игру Полесье – Копенгаген
- Матч будет сыгран на стадионе «Košickа Futbalovа Arеna» (Кошице, Словакия).
- Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
- В прямом эфире игру можно будет посмотреть на OTT-платформе в рамках подписки «Спорт» и в составе всех «MEGOPACK».
Трансляция также будет доступна на одном из каналов «MEGOGO Футбол» и в подразделе «Футбол» в разделе «Спорт».
Ответный матч между Копенгагеном и Полесьем запланирован на 30 июня, начало игры в столице Дании в 20:00 по киевскому времени.