Павел Василенко

Сегодня в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций запланирована игра между житомирским Полесьем и датским Копенгагеном.

Где смотреть игру Полесье – Копенгаген

Матч будет сыгран на стадионе «Košickа Futbalovа Arеna» (Кошице, Словакия).

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на OTT-платформе в рамках подписки «Спорт» и в составе всех «MEGOPACK».

Трансляция также будет доступна на одном из каналов «MEGOGO Футбол» и в подразделе «Футбол» в разделе «Спорт».

Ответный матч между Копенгагеном и Полесьем запланирован на 30 июня, начало игры в столице Дании в 20:00 по киевскому времени.