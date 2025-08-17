Ротань раскритиковал судейство после поражения Полесья от ЛНЗ
Специалист сделал важное заявление
8 минут назад
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань раскритиковал работу арбитров после поражения от черкасского ЛНЗ (0:2) в третьем туре УПЛ.
«Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR. Когда нам ставили пенальти, по его бегу было видно, что его поставят. Это, наверное, уровень судейства. Тогда у нас был некачественный арбитраж, и сегодня он тоже не лучший. Одним разрешается немного больше, чем нашей команде, но к этому надо быть готовыми. Это футбол, это украинский футбол. Из-за таких игр мы станем сильнее и не будем реагировать на действия рефери. Они там принимают свои решения, как они видят футбол. А видят они очень плохо», – цитирует Ротаня клубная пресс-служба.
Полесье набрало три очка в трех матчах и идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.
В четверг команда Ротаня сыграет домашний матч с Фиорентиной в плей-офф раунде отбора Лиги конференций.