Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение его подопечных от черкасского ЛНЗ (0:2) в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, что вы сами прекрасно все понимаете. Тяжелый матч для нас, соперник был свежей сегодня. Игра 1 в 1 – в этой игре мы сегодня не выглядели собой.

Для того чтобы победить, очень много перемещений должно было быть, врываний. К сожалению, этого сегодня было очень мало, поэтому имеем такой результат.

Мы не собираемся жаловаться. Мы до еврокубков, в первую очередь, хотим попадать, поэтому имеем то, что имеем. Думаю, если я вам скажу «да» – то это только вызовет шквал критики.

Поэтому не хотим жаловаться. Да, тяжело, но нам нужно в этих условиях готовиться – и мы готовимся», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.