Ротань – о поражении Полесья: «Мы не собираемся жаловаться»
Специалист назвал причины поражения своей команды
около 1 часа назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал поражение его подопечных от черкасского ЛНЗ (0:2) в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, что вы сами прекрасно все понимаете. Тяжелый матч для нас, соперник был свежей сегодня. Игра 1 в 1 – в этой игре мы сегодня не выглядели собой.
Для того чтобы победить, очень много перемещений должно было быть, врываний. К сожалению, этого сегодня было очень мало, поэтому имеем такой результат.
Мы не собираемся жаловаться. Мы до еврокубков, в первую очередь, хотим попадать, поэтому имеем то, что имеем. Думаю, если я вам скажу «да» – то это только вызовет шквал критики.
Поэтому не хотим жаловаться. Да, тяжело, но нам нужно в этих условиях готовиться – и мы готовимся», – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.
Полесье набрало три очка в трех матчах и идет 11 в турнирной таблице УПЛ.
В четверг команда Ротаня сыграет домашний матч с Фиорентиной в плей-офф раунде отбора Лиги конференций.
