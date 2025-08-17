Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев подвел итоги матча третьего тура УПЛ с житомирским Полесьем (2:0).

«Сложный матч, потому что Полесье – команда, которая ставит перед собой высочайшие задачи с хорошими квалифицированными футболистами, поэтому мы ожидали сложного матча.

Конечно, возможно, нам было немного проще, потому что Полесье представляет нашу страну на европейской арене. С той логистикой, которая сейчас есть, конечно, им сложно. И я понимаю, что тренерскому штабу трудно подготовить команду, тем более, что следующая игра с Фиорентиной уже в четверг. И это довольно сложно. Но я считаю, что мы победили у хорошей команды, которая заслуживает бороться за самые высокие места.

Я хочу поблагодарить команду, ребят за самоотдачу. Сегодня действительно на поле была команда, что очень важно на данном этапе, чтобы мы создали действительно конкурентоспособный коллектив», – цитирует Пономарева клубная пресс-служба.