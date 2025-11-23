Нападающий Динамо Матвей Пономаренко оказался единственным представителем команды, который вышел в флеш-зону УПЛ-ТВ после поражения от Колоса со счётом 1:2

«Не знаю, что тренер говорил в раздевалке в перерыве, потому что мы находились на разминке. Там был разговор 11 игроков и всего тренерского штаба. Какое может быть настроение? Никакого настроения, если в третий раз подряд проигрываем. Конечно, все разочарованы, но нельзя вешать голову. После черной полосы наступает белая, и я надеюсь, что скоро она наступит для нас.

Думаю, сделаем работу над ошибками. Немного было невезения, ведь могли забивать. Были и штанга, и вратарь тянул. Колос хорошо играет, и мы понимали, что встреча будет непростой. Первый тайм у нас был плохой, а во втором собрались, но было поздно», – сказал Пономаренко для УПЛ-ТВ.