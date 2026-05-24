Денис Седашов

Львовский Рух не будет участвовать в плей-офф за сохранение места в Премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет во Второй лиге. Сообщает Tribuna.com.

По итогам сезона УПЛ Рух занял 14-е место, обогнав Александрии на четыре очка, и должен был бороться в стыковых матчах с представителем Первой лиги. Однако президент клуба Григорий Козловский сообщил, что главная команда добровольно перейдет в третий дивизион, а клуб сосредоточится на развитии академии.

Основная команда будет играть во Второй лиге. U19 будет играть. Задача академии — не сдавать позиции и в дальнейшем побеждать. Конкретная задача команды U19 — минимум финал Юношеской лиги УЕФА. Сверхзадача — если мы действительно её выиграем. Григорий Козловский

Рух покидает элитный дивизион после шести сезонов выступлений. Лучшим результатом клуба в Премьер-лиге является шестое место в сезоне 2022/23.

