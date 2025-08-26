Павел Василенко

Бразильский нападающий Тутти подписал с Рухом контракт до конца декабря 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Александрино Де Лима Луис Жорже (Тутти) родился 20 февраля 2007 года в Бразилии.

Является воспитанником футбольного клуба Новуризонтино. В составе этой команды выступал в различных возрастных категориях в чемпионате штата Сан-Паулу и в бразильском юношеском первенстве.

В настоящее время Рух занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три балла.

В четвертом туре чемпионата Украины львовская команда сыграет на выезде против харьковского Металлиста 1925 (30 августа).