Главный тренер львовского Руха Иван Федык прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура УПЛ против киевского Оболона (1:2).

«Судьбу матча решили три стандартных положения. В первом тайме у нас не очень получалась игра в атаке, так как Оболонь действовала в защите просто и организованно. Мы знали об этом и видели предыдущие матчи, где соперники киевлян почти не создавали моментов. У нас не получилось создать что-то в атаке, а вместо этого Оболонь забила после розыгрыша стандарта. После этого мы сделали замены, чтобы добавить креативности и скорости в атаке, несколько изменили план на игру.

Во втором тайме нам удалось выровнять игру, забить гол, создать несколько хороших моментов. Нельзя сказать, что они были стопроцентными, но это были атаки, после которых мы могли вырвать победу. Но прозвучала воздушная тревога, и когда команды вернулись на поле, то вновь все решил стандарт. Конечно, воздушная тревога сбила игровой ритм команды. После этого было трудно войти в игру, потому что футболистам нужно разбегаться, бывают и травмы. К сожалению, такое случается в футболе, но я благодарен ребятам за то, как команда играла во втором тайме – так нужно действовать с первых минут», – передает слова Федика клубная пресс-служба.