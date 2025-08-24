Павел Василенко

В поединке 1/32 финала Кубка Украины яворовский Кормил на своем поле принимал львовский Рух. Волевую победу одержали гости со счетом 2:1.

Колос Полонное на своем поле сыграл против Нафтовика-Долины. Обе команды играют на любительском уровне. Судьба матча решалась в серии пенальти – победителями из нее вышли игроки Колоса.

В других матчах второлиговая винницкая Нива проиграла представителю Первой лиги ЮКСА (1:3), а ФК Ужгород дома потерпел поражение от ФСК Феникс-Мариуполь – 1:2.

Кубок Украины, 1/32 финала

Кормил – Рух – 1:2

Голы: Полюга, 55 (пен) – Фаал, 73, Клайвер, 81.

Колос Полонное – Нафтовик-Долина – 0:0. По пенальти – 4:1

Нива Винница – ЮКСА – 1:3

Голы: Колчин, 56 – Матеус, 19, 26, Фого, 90+1 (пен).

ФК Ужгород – Феникс-Мариуполь – 1:2

Голы: Эмере, 54 – Сидоренко, 24, 27.