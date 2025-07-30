Один из ключевых защитников львовского Руха Виталий Роман может продолжить карьеру за границей. Об интересе к 22-летнему футболисту со стороны клуба польской Экстракласы сообщил журналист Эндрю Тодос. Название потенциального нового клуба пока не разглашают, но известно, что стороны уже находятся на стадии переговоров.

В сезоне 2024/25 Роман отыграл 29 матчей во всех турнирах, демонстрируя стабильность в оборонительной линии, хоть и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с Рухом действителен до 31 декабря 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент составляет около 800 тысяч евро. Роман родился в Новом Раздоле Львовской области и является воспитанником местного футбола.

В то же время Рух недавно усилил состав — к команде присоединился молдавский полузащитник Влад Рейляну, которого арендовали с правом последующего выкупа.

Также, Рух уже определился с заменой для Виталия Романа.