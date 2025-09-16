Эксфорвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Вейн Руни в авторском подкасте на ВВС разобрал центральный матч 4 тура АПЛ против Манчестер Сити (0:3).

На «Этихаде» можно проиграть матч, но я не видел ни одного подката - даже при счете 0:2 или 0:3. Я не видел, чтобы кто-то сказал: «Знаете что, я этого не стерплю», получил желтую карточку или сделал подкат. Эта страсть, это желание.

Всё продолжается и продолжается. Я хочу оставаться таким же позитивным и поддерживать тренера и игроков, но очень сложно сидеть здесь и говорить, что мы видим прогресс или, по крайней мере, какие-то вещи, которые принесут результаты в ближайшем будущем, - сказал Руни.