Центральный полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о самой сложной вещи в футболе и рассказал, какие мысли у него на футбольном поле.

«Быть стабильным. В течение 90 минут ты должен удерживать уровень во всем, что делаешь. Иногда достаточно мелочи, чтобы все развалилось. Поэтому самое главное — последовательность. Всегда действовать так, чтобы это было лучшее для команды. Потому что команда — превыше всего, и без этого ничего не имеет смысла. А уже потом ты думаешь о себе: как стать в лучшую позицию, чтобы помочь команде.

На поле в моей голове крутится только одно: делать все, что поможет команде быть лучше. Я должен быть максимально точным и стабильным в любой момент — и с мячом, и без него. Даже в мелочах: подсказать партнеру по позиции, изменить что-то в стандарте. Маленькая неточность — и это может обернуться против нас», — сказал Фернандеш для ВВС.