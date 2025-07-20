Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, похоже, возвращается в профессиональный футбол. 35-летний футболист подписал соглашение с Левым Берегом — командой, которая в прошлом сезоне покинула УПЛ и теперь будет выступать в Первой лиге.

Рыбалка присоединился к столичному клубу после того, как прошлый сезон провел в составе любительской команды Лесное. Детали контракта между футболистом и Левым Берегом пока не разглашаются.

Напомним, Рыбалка является воспитанником харьковского Арсенала. В 2008 году он перешел в Динамо и оставался на контракте до 2017 года. За это время сыграл 104 матча, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Успел побывать в аренде в чешском Словане и турецком Сивасспоре, а затем подписал полноценный контракт с клубом Суперлиги. С 2021 по 2023 год выступал за Александрию, после чего перешел в ЛНЗ, который стал его последней профессиональной командой перед паузой в карьере.

Кроме того, КДК УАФ дисквалифицировал тренера Левого Берега за попытку подкупа арбитров.