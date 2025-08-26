Павел Василенко

Артем Довбик не смог полностью убедить Джан Пьеро Гасперини, и его будущее в Риме остается неопределенным. Во вторник усилились слухи о заинтересованности Вильярреала, который стремится вернуть украинского форварда в Ла Лигу после его выступлений в Жироне.

Сегодня La Repubblica сообщает, что Вильярреал проявил интерес к украинцу, однако Рома еще не получила ни одного официального предложения. Испанский клуб рассматривает аренду с правом выкупа, в то время как джалоросси предпочитают обязательный выкуп. Разница не критична и может быть решена в ходе дальнейших переговоров, что открывает Роме путь к усилению стартовой линии атаки, которую Гасперини считает приоритетной.

По словам Филиппо Биафоры из Il Tempo, несколько посредников уже начали работать над возможным трансфером Довбика в Ньюкасл, который сейчас активно ищет нового нападающего. Это развитие событий может определить будущее украинского форварда в ближайшие дни и заслуживает пристального внимания болельщиков.

Контракт украинца с Ромой действителен до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 30 млн евро.