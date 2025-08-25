Довбик возвращается в Испанию? В Украине уже опровергли информацию зарубежных СМИ
Кто же прав?
около 1 часа назад
Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клуб и перейти в Вильярреал. Об этом в соцсети X сообщил журналист Саша Тавольери. Отмечается, что переговоры между сторонами уже вышли на продвинутую стадию – испанцы планируют арендовать 28-летнего украинца с правом выкупа и готовы полностью покрывать его зарплату.
Сам Довбик якобы не против такого варианта и открыт к переходу. Ожидается, что окончательное решение Рома примет после подписания нового нападающего, что откроет путь для трансфера Артема.
Однако недавно в эфир вышел украинский футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык. Он опроверг эту информацию.
Это неправда. Рома даже не рассматривает предложение от Вильярреала. Желание испанцев - это лишь их собственное желание. Никто ни о чем не договорился. На сегодняшний день никаких соглашений нет.
Довбик готовится к сезону в Роме. Итальянцы не будут рассматривать предложения, которые их не удовлетворят. Они не планируют никакой аренды. Если поступит предложение около 40 млн евро, тогда его могут рассмотреть.