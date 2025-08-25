Сергей Стаднюк

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клуб и перейти в Вильярреал. Об этом в соцсети X сообщил журналист Саша Тавольери. Отмечается, что переговоры между сторонами уже вышли на продвинутую стадию – испанцы планируют арендовать 28-летнего украинца с правом выкупа и готовы полностью покрывать его зарплату.

Сам Довбик якобы не против такого варианта и открыт к переходу. Ожидается, что окончательное решение Рома примет после подписания нового нападающего, что откроет путь для трансфера Артема.

Однако недавно в эфир вышел украинский футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык. Он опроверг эту информацию.

Это неправда. Рома даже не рассматривает предложение от Вильярреала. Желание испанцев - это лишь их собственное желание. Никто ни о чем не договорился. На сегодняшний день никаких соглашений нет. Довбик готовится к сезону в Роме. Итальянцы не будут рассматривать предложения, которые их не удовлетворят. Они не планируют никакой аренды. Если поступит предложение около 40 млн евро, тогда его могут рассмотреть. Игорь Цыганик

Ранее переход Довбика опроверг спортивный директор Ромы.