Сергей Разумовский

Руководство киевского Динамо рассматривает сразу трех претендентов на пост главного тренера команды в случае отставки Игоря Костюка. Об этом сообщил Telegram-канал «Бей-беги».

Окончательное решение о будущем Костюка пока не принято. По информации источника, тренер находится в сложной ситуации, а его дальнейшая работа с командой будет зависеть от ближайших результатов.

Ситуацию вокруг наставника сравнивают с той, в которой в начале марта оказался Фран Фернандес в Карпатах. Тогда тренер еще оставался на посту, но его будущее уже было под серьезным вопросом.

После поражения от Карабаха в квалификации Лиги конференций руководство Динамо активизировало поиск потенциального нового наставника. В настоящее время клуб оценивает несколько вариантов, однако главными кандидатами считаются Сергей Ребров, Игор Йовичевич и Сергей Кравченко.

Сергей Ребров

Одним из приоритетных вариантов для киевского клуба остается Сергей Ребров. Летом специалист уже отказал президенту Динамо Игорю Суркису, однако в клубе не отказались от идеи пригласить бывшего наставника обратно.

Предварительные контакты между сторонами продолжаются, однако переговоры продвигаются сложно. По информации источника, в настоящее время нет конкретных договоренностей, а руководство Динамо фактически пытается еще раз убедить Реброва возглавить команду.

Ребров уже работал с киевским клубом и хорошо знаком с его внутренней структурой и требованиями. Именно этот опыт может быть одним из главных аргументов в пользу его кандидатуры.

Игор Йовичевич

Еще один претендент – хорватский тренер Игор Йовичевич. После увольнения из польского Видзева специалист остается без клуба, поэтому может рассмотреть предложение от Динамо.

Руководство киевской команды изучает возможность приглашения Йовичевича и в настоящее время оценивает его финансовые требования. Они, по данным источника, достаточно высокие и могут стать одним из главных факторов при принятии окончательного решения.

Йовичевич имеет опыт работы в украинском футболе. Ранее он возглавлял Карпаты, СК Днепр-1, Шахтер, а также работал с клубами в других европейских чемпионатах.

Сергей Кравченко

Третьим кандидатом называют Сергея Кравченко, который ныне работает ассистентом Руслана Ротаня в Полесье. Его кандидатуру активно поддерживает Андрей Ярмоленко.

По информации источника, легенде Динамо импонирует системный подход Кравченко к развитию команды. Ярмоленко считает, что специалист может быть полезным для реализации долгосрочной концепции столичного клуба.

В то же время киевский клуб продолжает поиск других кандидатов. Однако в настоящее время именно Ребров, Йовичевич и Кравченко считаются главными претендентами на должность главного тренера Динамо, если руководство решит прекратить сотрудничество с Игорем Костюком.

Напомним, в Динамо заявили, что решили вопрос с будущим Костюка.