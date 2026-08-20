С бывшим тренером Шахтера и экс-игроком Динамо: названы три кандидата на замену Костюку
Нынешний наставник киевлян не имеет права на ошибку
Руководство киевского Динамо рассматривает сразу трех претендентов на пост главного тренера команды в случае отставки Игоря Костюка. Об этом сообщил Telegram-канал «Бей-беги».
Окончательное решение о будущем Костюка пока не принято. По информации источника, тренер находится в сложной ситуации, а его дальнейшая работа с командой будет зависеть от ближайших результатов.
Ситуацию вокруг наставника сравнивают с той, в которой в начале марта оказался Фран Фернандес в Карпатах. Тогда тренер еще оставался на посту, но его будущее уже было под серьезным вопросом.
После поражения от Карабаха в квалификации Лиги конференций руководство Динамо активизировало поиск потенциального нового наставника. В настоящее время клуб оценивает несколько вариантов, однако главными кандидатами считаются Сергей Ребров, Игор Йовичевич и Сергей Кравченко.
Сергей Ребров
Одним из приоритетных вариантов для киевского клуба остается Сергей Ребров. Летом специалист уже отказал президенту Динамо Игорю Суркису, однако в клубе не отказались от идеи пригласить бывшего наставника обратно.
Предварительные контакты между сторонами продолжаются, однако переговоры продвигаются сложно. По информации источника, в настоящее время нет конкретных договоренностей, а руководство Динамо фактически пытается еще раз убедить Реброва возглавить команду.
Ребров уже работал с киевским клубом и хорошо знаком с его внутренней структурой и требованиями. Именно этот опыт может быть одним из главных аргументов в пользу его кандидатуры.
Игор Йовичевич
Еще один претендент – хорватский тренер Игор Йовичевич. После увольнения из польского Видзева специалист остается без клуба, поэтому может рассмотреть предложение от Динамо.
Руководство киевской команды изучает возможность приглашения Йовичевича и в настоящее время оценивает его финансовые требования. Они, по данным источника, достаточно высокие и могут стать одним из главных факторов при принятии окончательного решения.
Йовичевич имеет опыт работы в украинском футболе. Ранее он возглавлял Карпаты, СК Днепр-1, Шахтер, а также работал с клубами в других европейских чемпионатах.
Сергей Кравченко
Третьим кандидатом называют Сергея Кравченко, который ныне работает ассистентом Руслана Ротаня в Полесье. Его кандидатуру активно поддерживает Андрей Ярмоленко.
По информации источника, легенде Динамо импонирует системный подход Кравченко к развитию команды. Ярмоленко считает, что специалист может быть полезным для реализации долгосрочной концепции столичного клуба.
В то же время киевский клуб продолжает поиск других кандидатов. Однако в настоящее время именно Ребров, Йовичевич и Кравченко считаются главными претендентами на должность главного тренера Динамо, если руководство решит прекратить сотрудничество с Игорем Костюком.
Напомним, в Динамо заявили, что решили вопрос с будущим Костюка.
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