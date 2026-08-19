Павел Василенко

Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф прокомментировал сайту dynamo.kiev.ua слухи о возможной отставке тренера команды Игоря Костюка.

«Главный тренер Динамо Игорь Костюк имеет кредит доверия со стороны президента клуба Игоря Суркиса. Игорь Михайлович верит, что нынешний наставник способен вывести команду на должный уровень конкурентоспособности, и надеется, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому вопрос о замене главного тренера на повестке дня пока не стоит».

Костюк возглавил Динамо в конце ноября 2025 года, сменив Александра Шовковского, а уже в декабре стал полноценным главным тренером команды после неплохого старта с приставкой исполняющего обязанности.

Под руководством специалиста киевляне провели 29 матчей во всех турнирах, одержали 19 побед, дважды сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Главным достижением Костюка во главе Динамо стала победа в Кубке Украины.

В этом сезоне киевская команда уже завершила свои выступления в еврокубках, не попав в основной этап Лиги конференций.

Сейчас Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.