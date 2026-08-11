Сергей Разумовский

Кривбасс объявил о подписании правого вингера Депортиво Ла-Гуайра Яксона Риваса. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

24-летний венесуэлец присоединился к украинской команде на правах годичной аренды. Соглашение также предусматривает опцию выкупа футболиста после завершения арендного периода. В составе Кривбаса Ривас будет выступать под седьмым номером.

Яксон является воспитанником Минерос де Гуаяна. В 17-летнем возрасте он перешел в Депортиво Ла-Гуайра, за который провел основную часть профессиональной карьеры.

В прошлом сезоне венесуэльский вингер сыграл 42 матча во всех турнирах, забил десять голов и продемонстрировал лучшую результативность в карьере. В 2026 году Ривас провел 14 официальных поединков на клубном уровне и отметился одной результативной передачей. Вместе с Депортиво Ла-Гуайра футболист в 2025 году выиграл Суперкубок Венесуэлы.

Ранее Кривбасс на выезде одержал волевую победу над Зарей.