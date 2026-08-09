Павел Василенко

Кривбасс одержал первую победу в новом сезоне УПЛ, обыграв Зарю во втором туре чемпионата. Криворожцы уступали после первого тайма, но затем забили трижды – 3:1.

Победа позволила Кривбассу временно подняться на седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Криворожцы имеют три очка после двух сыгранных матчей.

Заря также набрала три очка в двух турах и в настоящее время занимает шестую позицию.

УПЛ, 2-й тур

Заря – Кривбасс – 1:3

Голы: Мпанзу, 30 (автогол) – Сек, 56, Герберт, 61, Нави, 65.

В третьем туре УПЛ Кривбасс сыграет на собственном поле против Левого Берега. Матч состоится 15 августа, в пятницу, и начнется в 13:00.

Заря проведет следующий поединок чемпионата 17 августа. Луганская команда отправится в гости к Полесью, а стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 18:00.