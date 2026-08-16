Сергей Разумовский

Киевское Динамо в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций уступило Карабаху. Команда Игоря Костюка проиграла азербайджанскому клубу со счетом 0:2 и по сумме двух встреч завершила выступления в турнире.

В этом поединке Динамо не могло рассчитывать на одного из своих ключевых футболистов – Андрея Ярмоленко. Он не попал в заявку на матч и остался в отеле.

Главный врач киевского клуба Андрей Шморгун объяснил, что у футболиста диагностировали энтеровирус. У Ярмоленко держалась высокая температура, из-за чего он не мог участвовать в игре.

У Андрия был энтеровирус, держалась высокая температура. Из-за этого он был вынужден остаться в отеле и находился под капельницами, – сообщил Шморгун в комментарии «Украинскому футболу». Андрей Шморгун врач Динамо

Ранее стало известно, сможет ли Томаш Кендзёра, без которого Динамо вылетело из еврокубков, сыграть против Колоса.