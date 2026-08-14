Сергей Разумовский

Киевское Динамо рассматривало возможность усилить атакующую линию колумбийским вингером Камило Мено, который выступает за Лехию из Гданьска. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается Transfermarkt в четыре миллиона евро. В то же время польский клуб был готов рассмотреть продажу игрока примерно за семь-восемь миллионов евро.

Для Динамо представители Лехии могли установить другие финансовые условия, а киевский клуб рассчитывал приобрести Мено значительно дешевле. Однако трансферная история не получила продолжения.

Главный тренер Динамо Игорь Костюк решил отказаться от подписания колумбийского футболиста. Ведущий Михаил Спиваковский оценил уровень Мено как «полтора Бруниньо».

Вероятно, речь идет о бывшем игроке Карпат Бруниньо, а не о новичке Шахтера, который также выступает под этой фамилией. Таким образом, Костюк не увидел в Мено футболиста, способного существенно усилить состав Динамо уже сейчас.

Накануне Динамо выбыло из еврокубков от азербайджанского Карабаха. Ранее также киевляне отдали другого колумбийского вингера Анхеля Торреса в аренду.