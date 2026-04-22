Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко стал одним из главных героев полуфинального матча Кубка Украины против Буковины, в котором столичный клуб одержал победу со счетом 3:0. Форвард отличился дублем и в очередной раз подтвердил свою высокую результативность.

Перспективы молодого нападающего прокомментировал известный в прошлом тренер Йожеф Сабо. Он положительно оценил нынешнюю форму Пономаренко, но в то же время подчеркнул, что футболисту еще есть над чем работать.

Мы много говорим об этом нападающем. Дай бог ему здоровья и профессионального роста. Пока у него все хорошо, но бывают разные периоды. Ему еще многому нужно учиться, прежде всего в ментальном плане. Что касается прошлого матча, то Матвей качественно выполнил свою работу, – заявил Сабо в интервью Sport.ua. Йожеф Сабо

На данный момент статистика молодого форварда выглядит впечатляюще. С учетом матчей за сборную Украины Пономаренко забил 14 голов в 13 последних поединках, что свидетельствует о его отличной форме и высоком потенциале.