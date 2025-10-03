Павел Василенко

В четверг, 2 октября, Динамо в польском Люблине потерпело поражение от английского Кристал Пэлас со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Лиги конференций.

Экс-наставник киевской команды Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua раскритиковал полузащитника бело-синих Владимира Бражко.

«Бражке нужно идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров его обкрутил, обошел, отдал пас и все – гол в наши ворота».

В этом сезоне Бражко в составе Динамо провел 15 матчей во всех турнирах, забил два мяча.

Контракт 23-летнего хавбека с киевским клубом действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.