Прошел матч первого тура Лиги конференций, в котором киевское Динамо принимало английский Кристал Пэлас. Команда Оливера Гласнера оказалась сильнее и победила со счетом 2:0.

Во время встречи фанаты лондонского клуба неоднократно оскорбляли УЕФА, выкрикивая нецензурные фразы, скандируя Fuck UEFA и освистывая гимн турнира.

Конфликт болельщиков Кристал Пэлас с европейской организацией начался еще до старта еврокубков, когда УЕФА принял решение отправить команду не в Лигу Европы, а в Лигу конференций. Причиной стало наличие одного владельца у английского клуба и французского Лилля, который также квалифицировался в ЛЕ, что нарушает правила организации.

Ожидается, что в ближайшее время клубу грозит наказание за дискредитацию УЕФА и распространение сообщений, не соответствующих спортивному мероприятию, в соответствии со статьями 16(2) и 11(2) дисциплинарного регламента.