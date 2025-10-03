Павел Василенко

На этой неделе два клуба УПЛ – Динамо и Шахтер – сыграли свои матчи в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.

Динамо в польском Люблине проиграло английскому Кристал Пэлас (0:2), Шахтер на выезде победил шотландский Абердин со счетом 3:2.

Таким образом, представители Украины заработали 0,5 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

Позиция нашей страны осталась неизменной, 28-й, а до ближайшего соперника в пятилетнем измерении не хватает чуть менее, чем 0,5 балла.