Известно, какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА после победы Шахтера и поражения Динамо
Представители Украины одержали одну победу
около 3 часов назад
Фото - ФК Шахтёр
На этой неделе два клуба УПЛ – Динамо и Шахтер – сыграли свои матчи в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.
Динамо в польском Люблине проиграло английскому Кристал Пэлас (0:2), Шахтер на выезде победил шотландский Абердин со счетом 3:2.
Таким образом, представители Украины заработали 0,5 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.
Позиция нашей страны осталась неизменной, 28-й, а до ближайшего соперника в пятилетнем измерении не хватает чуть менее, чем 0,5 балла.