Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с журналистами накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским Пафосом.

«В нашем составе 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность делать замены и проводить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. Что касается дороги, есть так, как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.

Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.