Шовковский: «Футболисты должны быть готовы провести один из своих лучших матчей»
Тренер бело-синих провел пресс-конференцию
около 1 часа назад
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с журналистами накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с кипрским Пафосом.
«В нашем составе 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность делать замены и проводить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. Что касается дороги, есть так, как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.
Мы должны быть готовы к любой тактике и решать задачу, которая перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
Матч Пафос – Динамо пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый матч завершился поражением бело-голубых со счетом 0:1.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии польского Леха и сербской Црвены Звезды.