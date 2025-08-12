Пафос – Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Встреча состоится уже сегодня, 12 августа
фото - Динамо Киев
Во вторник, 12 августа, киевское Динамо проведет выездной матч против кипрского Пафоса в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Поединок состоится на стадионе Альфамега в Лимасоле. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.
В первом матче, который прошел 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины уступил чемпиону Кипра со счетом 0:1.
Где смотреть матч Пафос – Динамо
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2 и онлайн-платформа Киевстар ТВ.
