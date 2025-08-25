Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов окончательно принял решение остаться в клубе и намерен бороться за место в основе. Он уверен, что сможет получить шанс проявить себя после ухода Джанлуиджи Доннаруммы, который продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге.

На этом фоне руководство и тренерский штаб парижан обсудили тактику поведения внутри коллектива, чтобы избежать напряженности в связи с переходом в чемпионат Франции защитника сборной Украины Ильи Забарного.

Как сообщают Le Parisien и ParisSG Infos, украинец согласился выступать в одной команде с российским голкипером и больше не требует его продажи.

Однако клуб намерен максимально снизить риск возможных провокаций и недоразумений. В частности, в ПСЖ приняли решение внимательно контролировать командные фото и видеосессии, чтобы Сафонов и Забарный как можно реже оказывались вместе как на поле, так и за его пределами.

