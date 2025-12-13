Ливерпуль в рамках 16 тура АПЛ дома принимал Брайтон. Матч на «Энфилде» закончился со счетом 2:0.

Чемпион Англии на фоне громкого скандала между главным тренером Арне Слотом и форвардом Мохамедом Салахом сумел набрать важные 3 балла, чтобы вернуться в зону еврокубков.

На этот матч Ливерпуль вернул в состав египтянина, который в этом матче внес свой вклад в победу над Брайтоном. Появление Салаха на 26-й минуте поединка было вызвано заменой травмированного центрбека Гомеса.

Мерсисайдцы забили по одному голу в каждом из таймов - дублем отметился Экитике. Во втором голе французу ассистировал Салах, который подачей с углового нашел француза в штрафной Брайтона.

АПЛ. 16 тур

Ливерпуль - Брайтон 2:0

Голы: Экитике, 1, 60.