Челси благодаря голам в первом тайме обыграл Эвертон с Миколенко.
Лондонцы выиграли в матче АПЛ – 2:0
8 минут назад
Челси – Эвертон/фото: Google
В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между Челси и Эвертоном. Игра прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Голы за Челси забили Коул Палмер и Мало Густо, прервав четырехматчевую серию без побед лондонской команды. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и провел на поле все 90 минут.
После этой победы Челси поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, тогда как Эвертон с 24 баллами занимает восьмое место.
АПЛ, 16-й тур
Челси – Эвертон – 2:0
Голы: Палмер, 21, Густо, 45+1