В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между Челси и Эвертоном. Игра прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж и хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Голы за Челси забили Коул Палмер и Мало Густо, прервав четырехматчевую серию без побед лондонской команды. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и провел на поле все 90 минут.

После этой победы Челси поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, тогда как Эвертон с 24 баллами занимает восьмое место.

АПЛ, 16-й тур

Челси – Эвертон – 2:0

Голы: Палмер, 21, Густо, 45+1