В 16-м туре Английской Премьер-лиги лондонский Челси примет Эвертон. Встреча состоится на арене Стэмфорд Бридж и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Оба тренера уже определились со стартовыми составами. С первых минут за гостей выйдет левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который снова получил место в основе Эвертона.

К этому матчу мерсисайдцы подходят на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея 24 очка. В текущем сезоне Миколенко провел 14 матчей во всех соревнованиях, не отметился голами или ассистами и заработал три желтые карточки.