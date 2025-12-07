Павел Василенко

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот наконец отреагировал на громкие эмоциональные слова Мохамеда Салаха, которые взорвались накануне и всколыхнули всю футбольную Англию. Когда звезда команды заявляет, что её «подставили» – молчать уже невозможно.

Поэтому голландец дал короткий, но выразительный комментарий, объяснив, в какой ситуации оказался клуб.

«Мы должны принять реальность. В ближайшей перспективе Мо отправляется на Кубок африканских наций. Но сначала у нас матч с миланским Интером», – подчеркнул Слот.

Главный вопрос фанатов – почему Салах третий матч подряд не выходил в старте – тренер тоже объяснил.

«Мы выигрывали 2:0. Нашим приоритетом было контролировать темп игры. В тот момент нам не нужен был гол, поэтому я не выпустил его на поле», – заявил наставник.

Пока внутри команды бурлят эмоции, Ливерпуль застрял на восьмом месте с 23 очками.