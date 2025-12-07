Салах в ярости, Слот спокоен: тренер Ливерпуля объяснил громкое решение по звезде
Специалист прояснил ситуацию по поводу звезды красных
27 минут назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот наконец отреагировал на громкие эмоциональные слова Мохамеда Салаха, которые взорвались накануне и всколыхнули всю футбольную Англию. Когда звезда команды заявляет, что её «подставили» – молчать уже невозможно.
Поэтому голландец дал короткий, но выразительный комментарий, объяснив, в какой ситуации оказался клуб.
«Мы должны принять реальность. В ближайшей перспективе Мо отправляется на Кубок африканских наций. Но сначала у нас матч с миланским Интером», – подчеркнул Слот.
Главный вопрос фанатов – почему Салах третий матч подряд не выходил в старте – тренер тоже объяснил.
«Мы выигрывали 2:0. Нашим приоритетом было контролировать темп игры. В тот момент нам не нужен был гол, поэтому я не выпустил его на поле», – заявил наставник.
Пока внутри команды бурлят эмоции, Ливерпуль застрял на восьмом месте с 23 очками.