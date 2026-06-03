Официально: Зубков официально перешел в греческий АЕК.
Украинец заключил долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2030 года
43 минуты назадПодписаться в
Фото: АЕК
Вингер сборной Украины Александр Зубков официально стал игроком АЕКа. Полузащитник заключил с греческим клубом долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2030 года.
Предыдущие полтора сезона футболист защищал цвета турецкого Трабзонспора. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость трансфера украинца составила четыре миллиона евро.
По итогам сезона АЕК завоевал титул чемпиона греческой Суперлиги и готовится к выступлениям в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Зубков и Батагов стали обладателями Кубка Турции вместе с Трабзонспором.
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