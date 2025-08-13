Клубы Английской Премьер-лиги почтят память Диогу Жоты в эти выходные
Футболист погиб в автокатастрофе
около 1 часа назад
Перед матчами Английской Премьер-лиги в эти выходные будет объявлена минута молчания в память о футболисте Ливерпуля Диогу Жоте и его брате Андре Силве, которые трагически погибли в аварии.
Представители АПЛ ранее обсуждали с менеджерами Ливерпуля, как лучше почтить память португальского нападающего, который погиб вместе со своим братом в автокатастрофе в Испании 3 июля.
Кроме минуты молчания, игроки будут носить черные повязки. Клубы также почтят их видеороликами, которые будут проецироваться на световых табло стадиона, сообщает агентство DPA.
Минута молчания в честь Жоты также была проведена перед воскресным матчем FA Community Shield, в котором Кристал Пэлас победил Ливерпуль со счетом 3:2 в серии пенальти.
Однако группа болельщиков нарушила минуту молчания, когда с трибун раздался свисток. Арбитр Крис Кавана досрочно завершил минуту молчания.