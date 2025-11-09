Сандерленд в рамках 11 туру АПЛ зустрічався з Арсеналом. Лідер чемпіонату вперше з 2021 року завітав та «Стедіум оф Лайт».

Господарі в кінцівці першого тайму привели в екстаз власних вболівальників голом Балларда. Вихованець академії Арсенала засмутив клуб, що дав шлях у великий футбол.

По перерві Арсенал відреагував голами Сака і Троссарда, змусивши повірити у черговий камбек підопічних Мікеля Артети. Сандерленд виступив проти цього сценарію і наприкінці матчу Броббі покарав за помилку Раю, врятувавши новачка АПЛ від поразки.

АПЛ. 11 тур

Сандерленд - Арсенал 2:2

Голи: Баллард, 36, Броббі, 90+4 - Сака, 54, Троссар, 74